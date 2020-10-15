Son dakika... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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Son dakika... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

15.10.2020 20:13 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:16
Son dakika... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Viranşehir, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde 12 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da, 12 Ekim'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde yapılan aramada, 70 kilo 850 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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