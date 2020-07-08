Son Dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
08.07.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:53
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 parça halinde 2 buçuk kilogram esrar maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca, 235 adet mermi, bir adet hassas terazi ile kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
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Kaynak: İHA