Son Dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 parça halinde 2 buçuk kilogram esrar maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca, 235 adet mermi, bir adet hassas terazi ile kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA