Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Şanlıurfa- Gaziantep kara yolu Tek Yamaç kavşağında, 61 ADY 863 plakalı otomobil, 27 ADZ 235 plakalı kamyonet ve 63 L 2651 plakalı tır çarpıştı.

Bu araçlara çarpmamak için manevra yapan 81 DS 976 plakalı tır da bankete düştü.

Yaralanan Hasan T. ve Mehmet Yılmaz Ş. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu, araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

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