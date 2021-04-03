Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Suruç-Şanlıurfa karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen bir kamyonet ile 2 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Bir süre aksayan trafik, araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndürüldü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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