Son Dakika | Şanlıurfa'da trafo yangınını itfaiye söndürdü
Gelen son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da, elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
07.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:56
ŞANLIURFA'da, elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşandı. Yol üstündeki trafoda, aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, trafoda hasar meydana geldi.
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Kaynak: DHA