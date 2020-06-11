Son dakika... Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı Son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Koçkun yönetimindeki 34 VZ 5702 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halef Çiçek'in kullandığı 07 ABT 829 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan, sürücüler ile Fatma Koçkun ve İbrahim Koçkun'u hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA