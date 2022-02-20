Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA - Haberler
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Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'i tutuklandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da, geçen çarşamba günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 kilo 112 gram esrar, 120 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 2 tabanca ile 2 bin 425 TL ele geçirilirken, 33 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, 12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA

Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA

Son dakika: ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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