ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüphelilere ait evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak açıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 150 gram metamfetamin, 110 gram eroin, 50 gram bonzai, 3 hassas terazi ile bin 60 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 18'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA
ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mehmet Şimşek Mustafa Destici Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Yusuf Güney Şeyma Subaşı Aytaç Şaşmaz
Spor Caner Erkin Merve Çoban Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNA 18 TUTUKLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:17:13. #1.15#

title