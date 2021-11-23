Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONU: 7 GÖZALTI

ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Eyyübiye, Süleymaniye ve Devteşti mahallelerine eş zamanlı baskın yapan ekipler, 1'i kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda; uyuşturucu haplar ile bir miktar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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