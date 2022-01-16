Son Dakika | Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı

Son Dakika | Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da deterjan yülü tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazasında, biri asker 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da deterjan yülü tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazasında, biri asker 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Peyamlı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Yılmaz Ş. yönetimindeki 63 ACY 905 plakalı deterjan yüklü tır, Hasan T. kontrolündeki 27 AFZ 235 plakalı kamyonet ile Suriye'de görevli asker Alihan T. idaresindeki 61 ADY 863 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücülerden asker Alihan T. otomobilde sıkıştı. İtfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı bölgeden çıkarılan asker ile diğer iki sürücü, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

3 çocuğu taciz eden sapık, tutuklanınca çark etti: Şeytana uydum

3 çocuğu taciz eden sapık, tutuklanınca çark etti: Şeytana uydum

 Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı

Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da deterjan yülü tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazasında, biri asker 3 kişi yaralandı.

title