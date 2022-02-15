Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik Viranşehir, Suruç, Bozova, Ceylanpınar ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce PKK/ Ypg içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Terör, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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