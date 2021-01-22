Son dakika! Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına 7 gözaltı

ŞANLIURFA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Özel Harekat polislerinin de desteğiyle sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK