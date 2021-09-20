Son dakika... Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesinde ikamet eden Aziz Erkan (44), Aydınlık Mahallesi yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Erkan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.