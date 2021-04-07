ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kıraathanede 2 grup arasında borç meselesinden dolayı çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı