ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kıraathanede 2 grup arasında borç meselesinden dolayı çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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