Son dakika! Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika! Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Son dakika! Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı
11.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:32

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçe kırsalındaki Payamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mera meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kavgaya ilişkin güvenlik güçleri 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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