Son Dakika | Şanlıurfa'da silahla kavga: 11 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Şanlıurfa'da silahla kavga: 11 yaralı

Son Dakika | Şanlıurfa'da silahla kavga: 11 yaralı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'ndeki bir sokakta iddiaya göre, karşı karşıya gelen iki aracın sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın araçtakilerin de katılmasıyla taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 11 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları tespit için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Şanlıurfa'da yol verme silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da yol verme silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
Virajı alamayan kamyonet yan yattı: 50 koyun telef oldu
Virajı alamayan kamyonet yan yattı: 50 koyun telef oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Hülya Avşar Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Şanlıurfa'da silahla kavga: 11 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 22:00:50. #1.15#

title