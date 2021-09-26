Son Dakika | Şanlıurfa'da silahla bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 kardeş tutuklandı
Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 2 kardeş tutuklandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 2 kardeş tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınlık Mahallesi'nde 20 Eylül'de Aziz Erkan'ın (44) hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla A.Ş. ve C.Ş. kardeşleri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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