Son Dakika | Şanlıurfa'da seyyar olarak kullanılan 3 kaçak trafo ortaya çıkarıldı
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Son Dakika | Şanlıurfa'da seyyar olarak kullanılan 3 kaçak trafo ortaya çıkarıldı

Son dakika güncel haberi... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde 350 evin ihtiyacını giderecek güçte 3 adet kaçak elektrik trafosu ortaya çıkarıldı.

Son Dakika | Şanlıurfa'da seyyar olarak kullanılan 3 kaçak trafo ortaya çıkarıldı
05.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:48

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde 350 evin ihtiyacını giderecek güçte 3 adet kaçak elektrik trafosu ortaya çıkarıldı. Traktör römorklarına yüklenmiş vaziyette bulunan trafolara Dicle Elektrik ekipleri tarafından kaçak bağlantıları kesildikten sonra el konuldu.

Dicle Elektrik saha ekipleri tarımsal sulama sezonunda artan kaçak elektrik tüketiminin önüne geçmek için denetimlerini artırdı. Teknolojik imkanların da desteğiyle yapılan denetimlerde 1'i Ceylanpınar, 2'si ise Siverek ilçesinde olmak üzere 3 adet kaçak elektrik trafosu ortaya çıkarıldı. Traktör römorkunda tarım arazilerine taşınarak sulama yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edilen kaçak trafolara savcılık kararıyla el konulurken sorumlular hakkında işlem başlatıldı.

'Kanca atma' yoluyla gerilim hattına bağlandı

Ceylanpınar'ın Altın köyünde denetim yapan Dicle Elektrik ekipleri, traktör römorkuna yüklenmiş elektrik trafosunun yardımıyla buğday tarlasının sulandığını belirledi. Yapılan kontrollerde trafonun kayıt dışı olduğu ve 'kanca atmak' suretiyle buradan geçen yüksek gerilim hattına bağlandığı belirlendi. Güvenlik riskinin göz ardı edilerek kullanıldığı saptanan 160 kilowatt gücündeki trafoya enerji bağlantısı kesildikten sonra savcılık kararıyla el konuldu.

Kaçak trafonun sahibi olduğu belirlenen M.Ş.Ç. hakkında ayrıca Ceylanpınar Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Siverek'te de aynı yöntem kullanıldı

Ekipler aynı gün Siverek ilçesine bağlı Ayrancı kırsal mahallesinde de her biri 250 kilowatt gücünde 2 adet seyyar olarak kullanılan kaçak trafo tespit etti. Siverek Cumhuriyet Savcılığına yapılan şikayet başvurusuyla 2 trafoya da el konuldu. Trafolar vinçler yardımıyla bulundukları yerlerden sökülerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili B.S. ve A.S. isimli 2 şahıs hakkında soruşturma açıldı. Ele geçirilen 3 trafonun yaklaşık 350 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte oldukları belirlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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