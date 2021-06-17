Son dakika... Şanlıurfa'da şehit aileleri unutulmuyor
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Son dakika... Şanlıurfa'da şehit aileleri unutulmuyor

Son dakika... Şanlıurfa'da şehit aileleri unutulmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Tunceli Nüfus Müdürlüğü'nde görev yaptığı 1980 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şanlıurfalı Halil Kuyumcu'nun eşi Zeynep ve kızı Nimet, Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Tunceli Nüfus Müdürlüğü'nde görev yaptığı 1980 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şanlıurfalı Halil Kuyumcu'nun eşi Zeynep ve kızı Nimet, Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Geçen yıl bazı sıkıntılarını çözmesi için Vali Erin'i ziyaret eden şehit Halil Kuyumcu'nun eşi Zeynep Kuyumcu, aradan bir yıl geçtikten sonra Vali Erin'i tekrar ziyaret ederek şükranlarını sundu. Şehidin eşini ve kızını makam odasında ağırlayan Vali Erin, Zeynep Kuyumcu ile uzun süre sohbet etti. Yaşlı kadını elinden tutarak kapı önüne kadar getirerek uğurlayan Vali Erin, her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya, sorun ve sıkıntılarını çözmeye hazır olduklarını söyledi.

Eşinin şehadetinin üzerinden kırk yılı aşkın süre geçmesine rağmen devletin kendilerini hiçbir zaman unutmadığını ifade eden Zeynep Kuyumcu ise ilgi ve alakasından dolayı Vali Erin'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Son dakika... Şanlıurfa'da şehit aileleri unutulmuyor
Son dakika... Şanlıurfa'da şehit aileleri unutulmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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