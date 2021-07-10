Son dakika: Şanlıurfa'da polis ekipleri mağaralar bölgesinde denetim yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Şanlıurfa'da polis ekipleri mağaralar bölgesinde denetim yaptı

Son dakika: Şanlıurfa'da polis ekipleri mağaralar bölgesinde denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki mağaralar bölgesinde, özel harekat polislerinin de katılımıyla uygulama yapıldı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki mağaralar bölgesinde, özel harekat polislerinin de katılımıyla uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 312 polisin katılımıyla, Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerindeki mağaralar, metruk binalar ve araçların giremediği dar sokaklar eş zamanlı arandı.

Bölgeye giden yollar ekipler tarafından tutulurken, araçlar da dedektör köpeği "Met"in yardımıyla kontrol edildi. Bir otomobilde yapılan aramada, koltuğun altına gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekipler, GBT sorgusunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamada, 73 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 2 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 34 mermi, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 3 hacizli araç ve 3 hacizli motosiklet de ele geçirildi. Ayrıca 3 araç trafikten men edildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika: Şanlıurfa'da polis ekipleri mağaralar bölgesinde denetim yaptı
Son dakika: Şanlıurfa'da polis ekipleri mağaralar bölgesinde denetim yaptı
Son dakika: Şanlıurfa'da polis ekipleri mağaralar bölgesinde denetim yaptı
Son dakika: Şanlıurfa'da polis ekipleri mağaralar bölgesinde denetim yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

Son dakika haberi | Kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı
Son dakika haberi | Kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Sertab Erener Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Balotelli Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Şanlıurfa'da polis ekipleri mağaralar bölgesinde denetim yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 21:13:22. #1.14#

title