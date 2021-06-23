Son dakika... Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası
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Son dakika... Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası

Son dakika... Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne yol açan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne yol açan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.B. (25) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, salonda taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, mahkemenin ara kararlarının özetinin okunmasıyla başladı.

Karara ilişkin mütalaasını okuyan savcı, delil ve raporlar doğrultusunda sanığın taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğini, maktulün ise alt düzeyde tali kusurlu bulunduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdiği sanığın tahliyesine karar verdi.

Olay

Merkez Karaköprü ilçesinde 26 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Elif Bereket, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaza sonrası kaçan sürücü yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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