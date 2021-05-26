Son Dakika | Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi
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Son Dakika | Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi

Son Dakika | Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne yol açan sürücünün 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne yol açan sürücünün 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.B. (25) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, salonda taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.B, pişman olduğuna yönelik savunmasını yenileyip beraat talebinde bulundu.

Maktulün avukatı Sultan Parmaksız Açıkyol ise kazaya ilişkin kusurun müvekkiline yüklenmek istediğini iddia ederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karaköprü ilçesinde 26 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Elif Bereket, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaza sonrası kaçan sürücü yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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