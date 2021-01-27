ŞANLIURFA - Otomobilin çarptığı yaya öldü
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ŞANLIURFA - Otomobilin çarptığı yaya öldü

27.01.2021 01:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 01:22

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif B'ye (17), plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarparak kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazaya karışarak kaçan sürücü ve aracın bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de yolun karşısına geçmeye çalışan Elif B'ye otomobilin çarpma anı yer aldı.

ŞANLIURFA - Otomobilin çarptığı yaya öldü
ŞANLIURFA - Otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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