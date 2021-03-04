Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

04.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:42
Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hatun Özbek (35), yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hatun Özbek (35), yaşamını yitirdi.

Kaza, Akçakale-Ceylanpınar karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Özbek'e çarptı. Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, Özbek, çağırılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özbek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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