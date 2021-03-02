Son dakika! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü
02.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:02
Son dakika haberler: Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Aliye Asoğlu'na (55) çarptı.
Yaralanan Asoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Asoğlu'nun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş