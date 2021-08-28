ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
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ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Senem Başkaldıran (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Senem Başkaldıran (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Senem Başkaldıran'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başkaldıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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