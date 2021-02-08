Son Dakika | Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, ilçe kırsalındaki Kısas Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Kaya'ya (20) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cenazesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş