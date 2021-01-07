Son dakika: Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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Son dakika: Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

07.01.2021 00:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:14
Son dakika: Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, sürücü M.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan M.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirerek kaçan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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