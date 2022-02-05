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Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, 34 BKG 893 plakalı otomobile çarptı.

Araçtan inen kişi ya da kişiler, otomobile silahla ateş açtı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı saldırıda hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka gönderildi.

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

AA / Yasin Dikme - Güncel

Diyarbakır, Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Haber

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