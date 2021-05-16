Son Dakika | Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ahmet A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Akçakale-Suruç yolunun 12. kilometresinde İbrahim Elet'in (22) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Elet, ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Elet, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan