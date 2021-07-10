Son dakika... Şanlıurfa'da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika... Şanlıurfa'da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika... Şanlıurfa'da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abdurrahim Çakmak'ın kullandığı 34 TF 324 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek kara yolunun 8. kilometresinde önünde seyreden Abdullah B. idaresindeki 33 B 8749 plakalı çekiciye sonra da orta refüje çarptı.

Kazada, otomobildeki Naile Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Abdurrahim ile Devran Çakmak ağır yaralandı.

Ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Devran Çakmak kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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