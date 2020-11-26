ŞANLIURFA - Otel yangını
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ŞANLIURFA - Otel yangını

26.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:45

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Haliliye ilçesi Asfalt Caddesi üzerindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişiyi pencereden ve otelin damından merdiven yardımıyla indirdi.

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112 Acil Servis ekiplerince, bu kişilere ilk müdahaleleri yapıldı.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahalede bulunuyor.

ŞANLIURFA - Otel yangını
ŞANLIURFA - Otel yangını
ŞANLIURFA - Otel yangını
ŞANLIURFA - Otel yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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