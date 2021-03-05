Son dakika: Şanlıurfa'da minibüsün kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Son dakika: Şanlıurfa'da minibüsün kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi

05.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:36
Son dakika: Şanlıurfa'da minibüsün kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde park halindeki minibüsün kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde park halindeki minibüsün kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyyüp Nebi Mahallesi'nde yaşayan Gökhan A, akşam aracını evinin bulunduğu cadde kenarına park etti.

Gece aracının yandığını gören Gökhan A. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, minibüsün kundaklandığı tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kimliği belirsiz iki kişinin ellerindeki şişelerle aracın üzerine ve lastiklerini bir şey döktüğü, ardından aracı ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştıkları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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