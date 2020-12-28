Son dakika! Şanlıurfa'da manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk öldü
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Son dakika! Şanlıurfa'da manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk öldü

28.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:22
Son dakika! Şanlıurfa'da manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk öldü

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Uzunpınar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 63 N 6900 plakalı traktörünü park etmeye çalışan Süleyman K, geri manevra yaptığı sırada oynayan oğlu Bedirhan K'yi fark etmedi.

Traktöre bağlı römorkun altında kalarak yaralanan 2 yaşındaki Bedirhan K, 112 Acil Servis ekibince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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