Son dakika... Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 76 bin 892 lira ceza kesildi Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme ve kişilere 76 bin 892 lira ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme ve kişilere 76 bin 892 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 15 Ağustos'ta Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı koronavirüs denetimlerinde kentteki 3 bin 64 riskli alan kontrol edildi. Ekipler, evde izolasyon tedbiri uygulanan bin 315 adreste denetleme yaptı ve karantina kurallarına uymayarak ikametgahlarından ayrılan 7 kişiye evlerine çağırarak 3 bin 150'şer lira ceza kesti. Kurallara uymadıkları tespit edilen 28 işletme ve 85 kişiye 76 bin 892 lira ceza uygulandı. Kaynak: AA