Son dakika! Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 531 kişiye para cezası verildi Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu 531 kişiye ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu 531 kişiye ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Ekipler, en işlek cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralı konusunda uyarıyor.

Son iki günde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 61 iş yeriyle 513 kişi hakkında işlem yapılarak 497 bin 842 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde ayrıca, karantina tedbirlerine uymayarak adresini terk eden 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA