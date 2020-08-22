Son Dakika | Şanlıurfa'da Kovid-19 önlemleri
Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki çalışmaları sürüyor.
22.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:13
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşildirek ve Karşıyaka Mahallesinde cadde ve sokaklarını köpüklü su ile yıkayan ekipler dezenfekte etti.
Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, belediye ekiplerinin dönüşümlü olarak mahallelerini yıkayarak dezenfekte ettiğini belirterek, hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.
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Kaynak: AA