Son Dakika | Şanlıurfa'da Kovid-19 önlemleri Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşildirek ve Karşıyaka Mahallesinde cadde ve sokaklarını köpüklü su ile yıkayan ekipler dezenfekte etti.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, belediye ekiplerinin dönüşümlü olarak mahallelerini yıkayarak dezenfekte ettiğini belirterek, hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA