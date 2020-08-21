Son Dakika | Şanlıurfa'da Kovid-19 önlemleri Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin dezenfekte ekipleri, Esentepe Mahallesinde yol, kaldırım, çöp konteynerleri ve binalarda sterilizasyon çalışması yaptı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, pandemiyle mücadelede kendi üzerilerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, vatandaşlardan maske ile mesafe kurallarına uymalarını ve kişisel hijyene dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: AA