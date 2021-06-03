Son dakika: Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Canan (55) yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan (30), Rukiye Uzman (46), Şaziment Korkmaz ve Fadime Canan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobildekilerin kazayı, Gaziantep'ten Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki düğüne giderken yaptıkları öğrenildi.

Son dakika: Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
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