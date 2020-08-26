Son dakika... Şanlıurfa'da kız kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Son dakika... Şanlıurfa'da kız kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kız kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Son dakika... Şanlıurfa'da kız kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
26.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:35

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kız kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün kız kardeşi N.M'yi (17) bıçaklayarak öldüren S.M'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ceylanpınar'da S.M. ile kız kardeşi N.M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.M. tarafından bıçaklanan N.M, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı, daha sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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