Son dakika... Şanlıurfa'da kazanlar pestil ve pekmez için kaynadı

FIRAT, MALATYA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen "Şire ve Kerge Şenliği"nde, bağ bozumundan elde edilen üzümlerle pestil ve pekmez yapıldı.

Fırat Gezginler Kulübü ile Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneğince bu yıl 5'incisi düzenlenen şenlikte, bağ bozumu ile bağlardan toplanan üzümler, tarihi Gümrük Hanı'na getirildi.

Burada geleneksel yöntemlerle havuzlarda ezilerek elde edilen şıraya yumurta, süt, yoğurt ve un eklendikten sonra yaklaşık 4 saat kazanlarda kaynatıldı.

Biraz katılaştıktan sonra susam ilave edilen bulamacın bir kısmı mala yardımıyla bezlere serilip güneşte kurutulmaya bırakılırken diğer kısmı da etkinliğe katılan davetlilere ikram edildi.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, etkinliği gelecek yıllarda daha kapsamlı yapmayı planladıklarını belirterek etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, bölgede pestil ve pekmez gibi ürünleri geleneksel yöntemlerle yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Etkinlikte bu geleneksel yöntemleri gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını anlatan Akçalı, "Yaklaşık 350 kilogram şire üzümü toplayabildik. Elbette toplamakla kalmadık dünden bu yana onunla ilgileniyoruz. Her şeyi geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Bazalt taşından yapılmış havuzun içerisinde üzümü ezerek şireyi elde ettik. Kazanlarda kaynatıp bir kısmını etkinliğimize katılan davetlilerle buluşturduk kalan kısmıyla pestil, pekmez ve kesme elde ettik. Bu bir gelenektir ki bunu yaşatmak hepimizin görevidir." dedi.

Siverek Belediyesi meclis üyesi Cumali Karavar da ilçe merkezine yakın yerlerde şire üzümü bağlarının azaldığını ancak kırsalda üretiminin devam ettiğini belirtti.