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Son dakika: Şanlıurfa'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika: Şanlıurfa'da

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da "kasten öldürme" suçundan aranan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da "kasten öldürme" suçundan aranan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, yaptıkları çalışmada, "kasten öldürme" suçundan aranan H.D'nin Haliliye ilçesi kırsalında olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, H.D'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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