ŞANLIURFA - Kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Marangozcular ve Keresteciler Sitesi yakınlarındaki boş kanalizasyon borusuna bir köpeğin düştüğünü fark edenler, hayvanı kendi çabalarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, boruya sıkışan köpek yavrusunu çıkarmak için kepçeyle alanı kazdı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan köpek, Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.