ŞANLIURFA - Kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

AA - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Marangozcular ve Keresteciler Sitesi yakınlarındaki boş kanalizasyon borusuna bir köpeğin düştüğünü fark edenler, hayvanı kendi çabalarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, boruya sıkışan köpek yavrusunu çıkarmak için kepçeyle alanı kazdı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan köpek, Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

ŞANLIURFA - Kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA - Kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA - Kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Öldürülen köpeği ve yavrularını da yanına alıp Valiliğin önüne protestoya gitti

Öldürülen köpeği ve yavrularını da yanına alıp Valiliğin önüne protestoya gitti

 İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title