Son Dakika | Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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Son Dakika | Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Son Dakika | Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nadir Ekin (52) yönetimindeki 61 JA 090 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan kara yolunun 15'inci kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Ekin ile araçta bulunan Ramazan Özay (27), Kadir Özdemir (28), Mesut Budak (25) ve Mehmet Karakul (31) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mesut Budak ve Mehmet Karakul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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