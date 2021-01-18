Son Dakika | Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
18.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:59
Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İsmet Uslu idaresindeki 63 VA 354 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Yaslıca kavşağında Ali Aykut Fırat (25) yönetimindeki 07 ABR 036 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Büşra (22) ve Cemal Fırat (60) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Fırat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan