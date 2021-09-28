Son dakika! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Son dakika! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Haşim Mustafa Türk (58), Eski Urfa Caddesi'ndeki iş yerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Türk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Türk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Oğuzhan Koç Şevval Şahin
Spor Lionel Messi Mehmet Topal Stefan Kuntz Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 11:21:19. #1.12#