Son dakika! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Haşim Mustafa Türk (58), Eski Urfa Caddesi'ndeki iş yerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Başından vurulan Türk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Türk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Polis ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri