Son Dakika | Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü
Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
16.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:56
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçe kırsaldaki Mağaracık Mahallesi'nde bir binanın 1. katında çalışan Aziz Ray (56) dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Ray, kaldırıldığı Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
İşçi Aziz Ray'ın cenazesi, Hilvan ilçesine bağlı Aşağıekece Mahallesinde toprağa verildi.
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Kaynak: AA