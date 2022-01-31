Son Dakika | Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

AA, Mustafa Güçlü - Güncel
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Son Dakika | Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Son dakika haber: Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Akçakale-Ceylanpınar kara yolunun 15. kilometresinde, henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada Vadha Gezek hayatını kaybetti, otomobillerde bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Mustafa Güçlü - Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haber

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