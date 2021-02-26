Son Dakika | Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Mehmet Kaya idaresindeki 15 AD 535 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu kent çıkışında Ahmet Tekdağ (52) yönetimindeki 34 HT 5934 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Tekdağ ile araçlarda bulunan Fethiye (41) ve Mehmet Tekdağ (11) ile Hatice (50), Cuma (36) ve Halil Kaya (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan