ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
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ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20'nci kilometresinde Mustafa B. yönetimindeki 34 SY 4531 otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 AJS 226 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen yaralılardan Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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